«الوفد» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

أدان حزب الوفد بكافة تشكيلاته ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، مشيرا إلى أن ما حدث خطوة خطيرة في الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضد القوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وذكر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، في بيان، أن هذا التطور بالتحرك العسكري لجيش الاحتلال للسيطرة على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح يعد خطيرًا وانتهاكا لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، ومن شأنه أن يؤجج الصراع في المنطقة، ويعد تهديدا صريحا لحياة المواطنين الفلسطينيين بإعاقة وصول الغذاء والدواء إليهم وتنقلهم، لذا على العالم أن يمارس الضغط على الكيان الصهيوني المتنعت لإنهاء هذه الأزمة والعودة إلى ما توصلت إليه جهود الوسطاء لنزع فتيل الأزمة الدائرة.

تأخير الوصول إلى حلول

وأكد «يمامة»، أن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤخر عملية الوصول إلى حلول ويعوق الجهود التي يبذلها الوسطاء من أجل الاستقرار في المنطقة ووقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي عليه تحمل ما تتخذه دولة الاحتلال منفردة من تصرفات تعرقل إنهاء الصراع والحروب، خاصة مع المحاولات المضنية التي بذلتها مصر والوسطاء لإنهاء هذا الأمر.

المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

وأضاف رئيس الحزب، أن المجتمع الدولي عليه الآن أن يعي تماما خطورة التصرفات الإسرائيلية وانتهاكها لكل الاتفاقات، ومحاولة العودة إلى الخلف دائما دون المضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار.

وأكد رئيس الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقفت حجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية وخاضت خلال الساعات الماضية مفاوضات كثيفة وصعبة في وقت أصعب مع بدء القصف الاسرائيلي علي بعض المناطق في رفح الفلسطينية.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو الهدف الاسمي التي عملت مصر علي تحقيقه طوال السنوات الماضية وخاضت من أجله الحروب والمفاوضات، وتكللت جهودها بقبول المبادرة الاخيرة التي تحافظ على الحقوق الفلسطينية وتنهي العدوان علي الشعب الفلسطيني.