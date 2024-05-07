كاتب صحفي: مصر بذلت جهودا خارقة لإعادة التفاوض بين حماس وإسرائيل

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، إن تحذير الجانب الإسرائيلي من خطورة التصعيد، وضرورة إيقاف كل ما يفعله الآن في رفح الفلسطينية، يتسق تماما مع خط سير المفاوض المصري المحايد في هذا الموضوع.

الباز: المفاوضات تعرضت إلى أزمة كبيرة جدا

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المفاوضات تعرضت إلى أزمة كبيرة جدا، بعد إقدام حماس على قصف منطقة كرم أبو سالم، موضحا أن مصر بذلت جهودا خارقة لإعادة التفاوض إلى مساره الطبيعي مرة أخرى بين الجانبين، لافتا إلى أنها ضغطت عليهما، حتى صدر تصريح من حماس بأنها تقبل وقف إطلاق النار.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الجانب الإسرائيلي على الرغم من ما أظهره من تفهم واستعداد لمعاودة المفاوضات مرة أخرى، بدأ ينفذ عمليات في رفح الفلسطينية، وصعد العمليات.