«حماة الوطن» يدعم جهود مصر لاستقرار الأوضاع في فلسطين

أعلن حزب حماة الوطن، دعمه للجهود والتحركات المصرية على المستويات كافة من أجل استقرار الأوضاع في فلسطين، خاصة في ظل التصعيد من الجانب الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

عمليات المفاوضات بين الجانبين

ويحمل الحزب، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وأنّها السبب الرئيسي في تعثر عمليات المفاوضات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تسوية مناسبة للأطراف كافة.

وقف دائم لإطلاق النار

وأكد حزب حماة الوطن، أنّه يكرر الدعوة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته كاملة في مواجهة التعنت الإسرائيلي، والتأكيد على أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

وجدد الحزب تمسكه بأنّ حل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.