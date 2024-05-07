حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مشدداً على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد، والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 18 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة

وقال المحافظ، أنّه جرى تنفيذ 18 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 11 فدانا و8 أسهم، بقرى مركز الحامول، خلال اليوم الرابع عشر من المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مٌكثفة ومٌتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.