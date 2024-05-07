انقطاع المياه بمجلس قروي برطباط وتوابعها في مركز مغاغة بالمنيا غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب غدا الأربعاء 8 مايو الجاري، عن مجلس قروي برطباط و توابعها بمركز مغاغة لمدة 7 ساعة، بداية من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى السادسة مساء.

أعمال صيانة داخل محطة برطباط المرشحة

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل مجلس قروي برطباط و توابعها بمركز مغاغة نظرا لوجود أعمال صيانة داخل محطة برطباط المرشحة.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن 125.