«نقابة العاملين بالصحافة» تعلن إنشاء مركز للتدريب على مِهن المستقبل

أعلن مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنشاء مركز جديد للتدريب للتدريب على التعامل مع مِهن المستقبل، مؤكدا أنّ عمال مصر هم أساس التنمية، وأن مصر ستظل رائدة بعمالها.

تكريم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

جاء ذلك خلال احتفالية النقابة بعيد العمال، اليوم، بمقر اتحاد العمال، التي أقيمت بعنوان «عمال مصر.. على طريق التنمية»، وشهدت تكريم عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأهدى «البدوي» درع النقابة إلى «البسيوني» تقديرًا لجهوده المبذولة في العمل الثقافي، كما جرى تكريم عبد السلام محمود، وسهير محمود، وهما من العاملين بالهيئة، بجانب تكريم عدد من العاملين المتميزين والقيادات العمالية.

وقدم «البسيوني» تقديره لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، لما تقوم به من خدمات جليلة.