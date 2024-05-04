«قصور الثقافة» تستعد للمشاركة في الدورة 11 لمهرجان الطبول والفنون التراثية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، استعدادها للمشاركة في مهرجان الطبول والفنون التراثية لهذا العام، والذي ينطلق آخر مايو الجاري، وتعقد فعالياته في عدد من المناطق الأثرية في القاهرة التاريخية.

وقال الفنان تامر عبّد المنعم رئيس الادارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، لـ«الوطن»، إن فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة بالمحافظات تشارك في المهرجان، مع الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الـ11، مشيرا إلى أن المشاركة هذا العام تأتي لأول مرة منذ 10 سنوات من تغيب عن المشاركة في المهرجان.

المهرجان الدولي للطبول

ويُقام مهرجان الطبول تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وعدد من القطاعات أبرزها وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وتقدم عروضه مجانا للجمهور في أماكن لها طابع تراثي وتاريخي بهدف تنشيط السياحة، بينها مسرح سور القاهرة الشمالي، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وبيت السناري وغيرها.