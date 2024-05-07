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«قصور الثقافة» تنظم احتفالية عيد القيامة على مسرح السامر بالعجوزة غدا

كتب:

إلهام الكردوسي
11:47 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
هيئة قصور الثقافة

هيئة قصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني غدا، احتفالية فنية في الثامنة مساء بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

فريق كورال «أغابي» يحيي حفل قصور الثقافة

تنظم الاحتفالية تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويشارك بها فريق كورال «أغابي» بقيادة المدربة أماني فوزي.

ويقدّم الفريق مجموعة من الترانيم الجديدة والتراثية بمصاحبة الألحان القبطية، بجانب ميدلي مدائح للسيد المسيح بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين.

وتعد الاحتفالية التعاون الثاني مع فريق كورال «أغابي»، بعد الأولى التي أقيمت بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وتأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وأعياد الربيع واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام السينما وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي