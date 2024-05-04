قصور الثقافة تطلق ملتقى الجنوب الأول للرسم والتصوير الاثنين المقبل

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعد غد الاثنين، فعاليات ملتقى مراسم الجنوب الأول للرسم والتصوير، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر حتى 16 مايو الجاري.

القومسيير العام للملتقى الفنان إسلام الهواري، ويشارك به 15 فنانا، هم:

وليد طارق، يوسف محمود، منى محمود، نور الإسلام الشامي، أحمد الشامي، صلاح شعبان، فاطمة رمضان، هاني عبد الله، أنيس الزغبي، محمد عبد الرحيم، محسن أبو العزم، شعبان الحسيني، عيد جابر، ولاء أبو العينين، وريهام عبد الناصر.

إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنفذه الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة البحر الأحمر، وسيتم تنظيم معرض فني بالقاهرة نتاج الملتقى يضم أعمال الفنانين المشاركين وذلك خلال الفترة المقبلة.

تفعيل أماكن جديدة للمراسم

يأتي ملتقى مراسم الجنوب الأول في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة البحر الأحمر وتحديدا بمناطق الشلاتين وأبو رماد وحلايب، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر.