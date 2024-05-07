انطلاق معرض «الأثاث والديكور» الخميس.. فرصة للمقبلين على الزواج

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والثلاثون لمعرض الأثاث والديكور، الخميس المقبل بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر لمدة 4 أيام.

مشاركة أكثر من 80 شركة

ويقام المعرض بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد

ويضم المعرض العديد من الخبراء والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور، لعرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الأثاث وأحدث الموديلات من الأثاث والديكور، والمفروشات والسجاد.

فرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل

ويتميز معرض الأثاث والديكور «home in»، بعرض أكثر من 2000 موديل من أرقى أنواع الأثاث لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل، وحرية الاختيار بين الكثير من الموديلات والأسعار المختلفة، كما تقدم الشركات العارضة العديد من العروض والتخفيضات خلال فترة المعرض التي تصل إلى 50% على كل المعروضات، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد.

خصومات وعروض تقسيط

ومن جانبه أكد أشرف العدوى، مدير الشركة المنظمة للمعرض أن المعرض في دورته الثالثة والثلاثون يقام بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، ومن المتوقع أن تقدم الشركات خصومات وعروض تقسيط خلال فترة المعرض .

ويعقد معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 9 مايو إلى 12 مايو الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانًا من الساعة 12 ظهرا حتى 10 مساء.