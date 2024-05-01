بمشاركة 50 عارضا.. افتتاح معرض بيت الأثاث في الإسكندرية بخصومات 40%

انطلقت، اليوم، فعاليات المعرض السنوي المتخصص للأثاث بالإسكندرية «بيت الأثاث» في دورته العاشرة، والذي تنظمه عدد من الشركات المتخصصة بمشاركة 50 عارضا، وبتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ في كلمته، أن المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية حيث يقوم بتوفير كل ما يحتاجه البيت من أثاث وسجاد ونجف ومفروشات بأسعار تنافسية.

محافظ الإسكندرية: تصنيع الموبيليا والأثاث من القطاعات الإنتاجية الواعدة

وأشار «الشريف» إلى أن قطاع تصنيع الموبيليا والأثاث من القطاعات الإنتاجية الواعدة التي تعمل الدولة على دعمها ومساندتها لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وعقب الافتتاح؛ تفقد «الشريف» المعرض مشيدًا بجميع القائمين على هذا المعرض حيث يحتوي على تشكيلة كبيرة من الأثاث الفاخر وتصميمات تناسب جميع الأذواق المختلفة.

تفاصيل معرض الأثاث في الإسكندرية

ويقام المعرض لمدة أربعة أيام في الفترة من 1-4 من الشهر الجاري، بمشاركة 50 عارضا من مختلف المحافظات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين «أثاث- وإكسسوارات- إضاءة- مطابخ- سجاد- ستائر- مفروشات»، وتصل نسبة الخصومات إلى 40 %.