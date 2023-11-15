بروتوكول تعاون بين دمياط وجهاز تنمية المشروعات لتنمية صناعة الأثاث

وقعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون مشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجال صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور سعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وعدد من صناع الأثاث بالمحافظة.

البروتوكول يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن البروتوكول يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث الذي تشتهر به المحافظة، وكذا تقديم سُبل الدعم اللازم للصناع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع خارطة طريق للنهوض الشامل بهذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختلفة، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الأثاث الجديد والقائم منها والصناعات المكملة لها.

«افتح ورشتك» مبادرة لتمويل الصناعات

ولفتت محافظ دمياط، إلى أن الجهاز سيقوم بتمويل المشروعات في إطار مبادرة تم اقتراحها بالتعاون مع الغرفة التجارية «افتح ورشتك»، منوهة إلى أن حجم التدفقات المالية يصل إلى 50 مليون جنيه بمتوسط 125 مشروعا.

استمرار سلسلة معارض صنع في دمياط

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه وبموجب البروتوكول سيتم عمل لجنة تسيير للمشروع، مكونة من الجهاز والمحافظة والغرفة التجارية بدمياط ومدينة دمياط للأثاث للعمل في إطار تلك الأهداف، مرحبة باستكمال التعاون مع الجهاز لدعم قطاع الأثاث، ولفتت إلى أن هناك تعاون كبير وناجح بين الجانبين في هذا الخصوص، حيث يجري إطلاق سلسلة من معارض «صنع فى دمياط»، وتقديم الدعم اللازم للصناع بجوانب مختلفه وإشراكهم بالمبادرات المختلفة.