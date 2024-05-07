حلمي طولان ضيف إيمان أبوطالب على قناة «الحياة» الجمعة المقبل

يحل حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة خاصة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، الجمعة المقبل.

ويجيب طولان عن الأسئلة الصعبة ويرصد ويحلل أزمات الكرة في مصر، في الحلقة جديدة من البرنامج على شاشة تليفزيون الحياة.

وأجاب طولان أيضا عن سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب، بشأن رأيه في الأفضل فنيا.. هل محمد عبدالمنعم أم وائل جمعة؟

مصطفى شوبير قادم بقوة الصاروخ

واعتبر طولان، أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي «العظمة والتاريخ»، وأن مصطفى شوبير هو القادم بقوة الصاروخ.

يذاع برنامج بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، في الثامنة مساء الجمعة على شاشة تليفزيون الحياة.