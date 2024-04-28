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«الحياة اليوم» يحلل رسائل الرئيس السيسي في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

كتب:

عمرو هلال
06:02 م | الأحد 28 أبريل 2024
الإعلامية لبنى عسل

الإعلامية لبنى عسل

يحلل برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أول مركز لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا.

ويواصل «الحياة اليوم»، سلسلة حلقاته حول القضية الفلسطينية، وجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفاصيل المبادرة المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في غزة، خلال الحديث مع الكاتب الصحفي بلال الدوي، وحلقة اليوم من تقديم الإعلامية لبنى عسل.

وتتطرق الإعلامية لبنى عسل، خلال الحلقة، للعديد من القضايا المحلية والإقليمية الأخرى، من خلال استضافات مهمة ومداخلات هاتفية.

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بقلم عمرو هلال