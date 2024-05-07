وظائف مديري مبيعات في إحدى شركات تأمينات الحياة.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى شركات تأمينات الحياة الشهيرة، وتتمثل تلك الوظائف في مديرين فروع ومديرين مبيعات وأخصائيين مبيعات، إذ تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة شاغرة لتوفر لهم مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات تأمينات الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات تلك الوظائف، والتي تتمثل في الآتي:

الشروط المطلوبة لوظائف إحدى شركات تأمينات الحياة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة لوظيفة مدير فرع ووظيفة مدير مبيعات.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من سكان القاهرة الكبرى.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهلات عليا فقط.

- ألا يزيد السن على 35 عاما.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- تمنح الشركة العاملين بها تأمين اجتماعي وتأمين طبي.

-تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة أسبوعيا الجمعة والسبت.

- ساعات العمل من 9 ص إلى 4 مساء يوميا.

-تمنح الشركة للعاملين بها حافز ربع سنوي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في إحدى شركات تأمينات الحياة الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار الوظائف المطلوبة للدخول إلى الصفحة الخاصة بالاستمارة لملأها.