مصطفى شعبان يكشف كواليس تكريمه في مهرجان عنابة بالجزائر

كشف الفنان مصطفى شعبان كواليس تكريمه من مهرجان عنابة السينمائي بالجزائر، وذلك من خلال مشاركة جمهوره بفيديو له عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام.

مصطفى شعبان يكشف كواليس تكريمه في الجزائر

وعلق الفنان مصطفى شعبان موجها الشكر للمهرجان، قائلا: «من تكريمي في مهرجان عنابة السينمائي في الجزائر شكرا لوزارة الثقافة وإدارة المهرجان وجمهور الجزائر الرائع على حفاوة الاستقبال؛ بلد كبير وشعب راقي».

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المعلم، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم هاجر أحمد وانتصار وسهر الصايغ وأحمد بدير وسلوى خطاب وأحمد فؤاد سليم وطارق النهري ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين.