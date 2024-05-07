بعد إصابة دنيا صلاح عبد الله به.. كيف تتعامل مع اضطراب الفيبرومياليجا؟

تعرضت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله إلى أزمة صحية، بدأت بشعورها بآلام في العضلات، قبل أن يتبين أنها مصابة باضطراب الفيبروميالجيا، الذي تنذر مجموعة من الأعراض إلى الإصابة به، بحسب موقع «مايو كلينك».

ما اضطراب الفيبروميالجيا

الفيبروميالجيا، اضطراب يسبب ألما في البنية العضلية الهيلكية، ويصاحبه شعورًا بالإرهاق العام، إلى جانب اضطرابات في النوم وحالة الذاكرة، وتعكر الحالة المزاجية للشخص، ويزيد ذلك المرض من الاحساس بالألم فيصل تأثيره على الدماغ والحبل النخاعي المسؤول عن الإشارات المؤلمة وغير المؤلمة.

أعراض الفيبروميالجيا

النساء هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة باضطراب الفيبروميالجيا، فتعاني النساء عادة من مجموعة من الأعراض المصاحبة لمرض الفيبروميالجيا منها ما يلي:

الصُّداع التوتُّري.

اضطرابات المفصل الصدغي الفكّي.

متلازمة القولون المتهيج.

القلق.

الاكتئاب.

أسباب الإصابة باضطراب الفيبروميالجيا

تنحصر أسباب الإصابة باضطراب الفيبروميالجيا في عاملين أساسين، يتمثلان في مجموعة من التغيرات، منها الجينات الوراثية، والأحداث البدنية أو العاطفية، التي يمكن التحدث عن كل واحدة على حدة فيما يلي:

الجينات الوراثية:

هناك بعض الطفرات الجينية التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة باضطراب الفيبروميالجيا.

الأحداث البدنية أو العاطفية:

يمكن أن يتسبب تعرض الشخص لبعض الآلام البدنية مثل حادث سيارة أو ما شابه، وكذلك الصدمات العاطفية إلى حدوث خلل في البنية العضلية الهيكلية، والتي تشير إلى الإصابة باضطراب الفيبروميالجيا.

تقول نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم المناعة والبكتيريا رئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن الفيبروميالجيا مرض يصيب السيدات خاصة فوق الـ40 سنة، وتصاحبة آلام شديدة في جميع أعضاء الجسم، ويحدث عادة نتيجة التعرض للضغط الشديد أو التمرينات الزيادة عن الحد.

وتوضح بأنه يبدأ بألم شديد في منطقة واحدة، ومن ثم ينتقل إلى جميع الأعضاء، ويمكن العمل معه عن طريق التخلص من السبب، وبعدها يتم الحصول على العلاج وعمل تمرينات استطالة للعضلات لمساعدتها على الانقباض والانبساط بسهولة.