«مصر تؤمِّن غذاءها».. استصلاح أراض ومشروعات عملاقة وزراعات جديدة (ملف خاص)

وضعت الدولة المصرية قضية تحقيق الأمن الغذائى على رأس أولوياتها، لما له من أهمية كبرى فى تحقيق الاستقرار والنمو والتقدم، حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير القطاع الزراعى بإضافة 4 ملايين فدان لتحقيق الأمن الغذائى، وتمت زراعة ما يقارب 2 مليون ساهمت بقدر كبير فى تدعيم منظومة الأمن الغذائى، كذلك تم التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين، حيث تستوعب الزراعة أكثر من 25% من القوى العاملة.

ويمثل «الدلتا الجديدة» قاطرة التنمية الزراعية بقوة 2.2 مليون فدان، حيث يتم تنفيذ خطة لزيادة مساحة الأراضى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، والمشروعات الزراعية القومية توفر 10 آلاف فرصة عمل مباشـرة وأكثر من 360 ألف فرصة غير مباشرة، كذلك يتم إنشاء تجمعات زراعية جديدة فى البوابة الشرقية لمصر وتنفيذ مشروعات التوسع الزراعى بشرق العوينات ضمن الخطط التنموية، وخلق صناعة مكمّلة للزراعات القائمة بإنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل طبقاً لأولويات التصنيع. كما تم استكمال مشروع توشكى، وشق القنوات المائية لتصل المياه لنحو 2 مليون فدان لخلق دلتا جديدة توازى القديمة على محور الضبعة، كما تم إدخال المياه لسيناء عن طريق محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف وعبر سحارة أسفل قناة السويس.

وحققت مصر أعلى عائد للصادرات الزراعية خلال العام الماضى بقيمة 9 مليارات دولار، فنصدر الفائض عن الاحتياج المحلى ونحرص على اختيار المحاصيل ذات الميزة التنافسية، كما نجحنا فى فتح 95 سوقاً عالمية خلال السنوات العشر الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة إلى 160 دولة، ونعمل على تطوير منظومة الحجر الزراعى من خلال التتبع والتكويد وتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أخرى جديدة.