خريطة منافذ أضاحي وزارة الزراعة في جميع المحافظات.. تخفيضات تصل 30%

أعلنت وزارة الزراعة، عن فتح باب الحجز خلال الأيام القادمة لشراء أضاحي عيد الأضحي 2024، بجميع محافظات مصر، ومن المقرر أن يتم بيع الأضاحي للمواطنين الذين قاموا بالحجز مسبقاً.

وكشفت وزارة الزراعة في بيان، عن توافر عدد كبير من المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 30%، على أن يتم حجز أضاحي عيد الأضحي 2024 من منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي أعلنت عنها الوزارة، وتوفر وزارة الزراعة في منافذها جميع مستلزمات عيد الأضحي 2024.

وتنشر الوطن أماكن منافذ وزارة الزراعة الثابتة في جميع محافظات مصر بتخفيضات كبيرة تصل إلى 30%.

- منفذ بيع الأضاحي بوزارة الزراعة.

- جزيرة الشعير: منافذ وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية.

- كفر الشيخ: منافذ وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

- الشرقية: منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

- مزرعة جزيرة شندويل: منفذ مزرعة جزيرة شندويل في محافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الجمام: منفذ مزرعة مشتل كفر الجمام في الشرقية.

- مشتل قها: منفذ مشتل قها في محافظة القليوبية.

- مزرعة البوصيلي: منافذ مزرعة البوصيلي في محافظة البحيرة.

- مزرعة طامية: منافذ مزرعة طامية في الفيوم.

- مزرعة المطاعنة: منافذ مزرعة المطاعنة في محافظة قنا.

- محطات البحوث: منافذ محطات البحوث في محافظة الإسماعيلية.

- العامرية: منافذ العامرية في محافظة الإسكندرية.

- المتراث: منافذ المتراث في محافظة الإسكندرية.

- الجمرك: منافذ الجمرك في محافظة الإسكندرية.

- سخا: منفذ سخا بمزرعة سخا في محافظة كفر الشيخ.

- أبورديس، أبوزنيمة: منفذ أبورديس وأبوزنيمة في سانت كاترين.