مدير حدائق الحيوان بـ«الزراعة»: استقبلنا 35 ألف زائر في المحافظات احتفالا بشم النسيم

أكد محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان والأسماك بوزراة الزراعة، أنّ حدائق الحيوان على مستوى محافظات الجمهورية، شهدت إقبالًا جماهيريًا أمس، ضمن احتفالات أعيد شم النسيم، تراوحت بين 30 ألف إلى 35 ألف زائر، لافتًا أنّ هذا الموسم كان أفضل، نظرًا لأن عيد شم النسيم العام الماضي كان في شهر رمضان الكريم.

حدائق الحيوان في احتفالات شم النسيم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر فضائية «الأولي المصرية»، أنّ هناك استعدادت مُكثفة قبل بداية المواسم والأعياد، من خلال توافر القوى البشرية بنسبة 100% من أجل استقبال جموع الشعب المصري، وذلك كي تستعيد حدائق الحيوان مكانتها عند الشارع مرة أخرى.

حدائق الحيوان والأسماك

وتابع، أنّ تذكرة الدخول بالنسبة للمصريين تُقدر بـ5 جنيهات للفرد، مشيرًا أنّ الحدائق بها تشكيلات مختلفة من الحيوانات عددها يختلف من حديقة لأخرى حسب مساحة كل حديقة.