توصيات مهمة من «الزراعة» للحصول على أعلى إنتاجية من الذرة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن أهم التوصيات للحصول على أعلى إنتاجية من الذرة الشامية، مؤكدا ضرورة تطبيقها مع بداية الموسم الذي يبدأ خلال مايو الجاري، لتحقيق إنتاجية تصل إلى 30 أردبا.

توصيات «الزراعة» للحصول على أعلى إنتاجية من الذرة

وجاءت التوصيات كالتالي:

- الاعتماد على تقاوي معتمدة، سواء من الشركات الخاصة أو تقاوي الإدارة المركزية، لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة أو الشركات الخاصة، وعدم زراعة «كسر» العام السابق.

- لا ينصح بزراعة الذرة في أراضٍ سيئة الصرف أو تربة ملحية أو أرض ضعيفة؛ لأن الذرة حساسة للملوحة، ولا تتحمل الظروف المناخية شديدة الحرارة، خاصة وقت التزهير (خروج السنبلة)، لذا لابد من الزراعة مبكرا من منتصف أبريل حتى منتصف مايو.

- زراعة المحصول بعد البرسيم أو الفول أو الخضر، خاصة البطاطس، تساعد في النمو السريع والإنتاجية المرتفعة.

كمية التقاوي المطلوبة للفدان

- تختلف كمية التقاوي؛ ففي حال كان الهجين ثلاثي تزرع من 10 إلى 12 كيلو للفدان، وفي حال كان هجين فردي تكون من 12 إلى 13 كيلو للفدان.

- الذرة من النباتات النجيلية تجود في الأرض الناعمة، وفي خطوط من 10 إلى 12 خطا للقيراط، حسب مسافات الزراعة بين النباتات ونوع التربة والتخطيط يكون «شرق - غرب»، أو على مصاطب عرض 120 سم، والزراعة على جانبي المصطبة، وهو مهم لو الأرض بها نسبة ملوحة بسيطة.

- الذرة لا تتحمل العطش ولا زيادة المياه؛ لأنها حساسة للري «الري الغمر من 7 إلى 12 يوما، أما الري بالتنقيط فيفضل الري كل 2-3 أيام».

- إضافة من 200 إلى 300 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم مع 50 كجم كبريت زراعي، أما البوتاسيوم فيضاف بمعدل 50 كجم سلفات البوتاسيوم بعد 3 أسابيع من الزراعة، كذلك الآزوت مهم جدا، ويحتاج الفدان 400 كجم نترات النشادر، أو 300 كجم يوريان، وفي حالة الري بالتنقيط أو الري المحوري، يبدأ بإضافة السماد الآزوتي بعد 15 يوما من الزراعة، ثم كل 3-4 أيام (حوالي 9 - 10) دفعات متساوية، بحيث ينتهي التسميد عند مرحلة السنابل.

مكافحة الآفات في الذرة

- أهم آفة على الإطلاق على الذرة حاليا، هي دودة الحشد، ويجب العمل على الحيلولة دون الوصول لجيل كامل على الذرة في الحقل.

- الزراعة المبكرة في أبريل لها احتياطات خاصة؛ إذ أنه يفضل العناية بإضافة الفوسفور، ويكون في صورة متاحة للنبات بعالي الفسفور «الماب».