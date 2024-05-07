نقيب الفلاحين: تحسين معيشة المزارعين من أولويات الدولة

«أبوصدام»: الإنتاج الزراعى حقق إنجازات وتغلب على الصعوبات فى عهد «السيسى»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر خلال السنوات الماضية استطاعت التغلب على الصعوبات التى تواجه التنمية الزراعية كمحدودية الرقعة الزراعية والعجز المائى والزيادة السكانية الكبيرة وحققت إنجازات كبيرة فى فتره قصيرة. وأضاف لـ«الوطن» أن تحسين معيشة الفلاحين وزيادة الإنتاج الزراعى لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير ثوابت تشغل عقل القيادة السياسية، وأهم معطيات زيادة الإنتاج الزراعى هى توفير الأراضى الصالحة للزراعة لذا فالحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها كانت من أهم أولويات الرئيس السيسى منذ بداية حكمه.

وأكد أن مصر أصبحت تتربع على المركز الأول عالمياً فى تصدير الموالح وتم تصدير 2 مليون طن من الموالح وأصبحنا ننتج من البرتقال أكثر من 3 ملايين طن من مساحة تصل إلى 350 ألف فدان، ووصل إنتاج البطاطس إلى 7.5 مليون طن من 600 ألف فدان وصدرنا فائضاً من البطاطس وصل لـ900 ألف طن الموسم الماضى، ونزرع 400 ألف فدان طماطم تنتج 6.5 مليون طن ونصدر الطماطم طازجة ومجففة، وننتج 4.5 مليون طن أرز شعير من مساحة تصل إلى 1.1 مليون فدان وننتج 10 ملايين طن قمح من أكثر من 3 ملايين فدان. وأضاف أن تحسين معيشة الفلاحين وزيادة دخلهم يأتى على رأس أولويات الدولة، حيث شملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف وتحسين معيشة الفلاحين التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2019، حوالى 1436 قرية فى 52 مركزاً يتم فيها تنفيذ الآلاف من المشروعات القومية التى تخدم القطاع الزراعى مثل الصرف الصحى والصرف الزراعى وتطوير المنشآت الزراعية وإنشاء مراكز جديدة للخدمات الزراعية المجمعة بكل القرى وتبطين الترع والتى تم فيها تبطين وتأهيل 1500 كيلومتر من الترع.

وتابع: «فى مجال الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والبيضاء تم ضخ مليارات الجنيهات لتمويل مشروع البتلو يستفيد منه آلاف المربين مع تطوير أكثر من 200 مركز لتجميع الألبان وجلب واستيراد الآلاف من رؤوس الماشية المحسنة لتحسين السلالات وإنشاء ما يزيد على 600 نقطة للتلقيح الاصطناعى بالوحدات البيطرية وتنظيم الآلاف من القوافل البيطرية التى تجوب المحافظات لعلاج المواشى مجاناً».

وأوضح نقيب الفلاحين أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تربعت على عرش المركز الأول أفريقيا فى مجال الاستزراع السمكى من خلال مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية كبركة غليون والفيروز وقناة السويس، مع زيادة الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية وتطوير البحيرات المصرية وإزالة التعديات الواقعة عليها، وفى المجال الداجنى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض والقضاء على مرض إنفلونزا الطيور وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الداجنى عن طريق تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويلات اللازمة وتمت الاستجابة لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزٍ للمحاصيل الزراعية الأساسية قبل الزراعة مثلما حدث فى القمح ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطاً ونصف، ويصل سعر طن قصب السكر فى حالة توريد المزارع أكثر من 40 طناً إلى 2000 جنيه للطن الواحد لأول مرة، وحددت الحكومة سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار بالوجه القبلى و12 ألفاً للقنطار بالوجه البحرى، وتم تفعيل الزراعة التعاقدية فى الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وتم الاتجاه لرقمنة القطاع الزراعى من خلال ميكنة الجمعيات الزراعية وتحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة بما يعرف بـ«الكارت الذكى».

وأشار إلى أنه تم التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية غير الملائمة والبدء فى البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر وتم تنفيذ المشروع القومى لإنشاء الصوامع الذى أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن فى 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024 مما ينبئ بمستقبل مشرق للقطاع الزراعى فى مصر.