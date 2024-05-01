نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار العنب في الأسواق بهذا الموعد

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار العنب تبدأ في الانخفاض تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وازدياد نضج المحصول وظهور الأنواع التي تنضج في منتصف الموسم، كالطومسون والبلاك مونكا، والأنواع متأخرة النضج كالكريمسون، والأنواع البلدي كالعنب البلدي والبناتي والرومي الأحمر، التي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتى شهر نوفمبر، وبالتالي سينخفض سعر العنب في الأسواق بداية من شهر يونيو المقبل.

أسباب ارتفاع سعر العنب بالأسواق

وأضاف أبوصدام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العنب المعروض في الأسواق حاليا بشائر المحصول وكمياته قليله جدا وهو ما يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع أسعاره هذه الفترة، مشيرا إلى أن أصناف العنب الموجودة حاليا بالأسواق هي أنواع أجنبية تزرع في مصر بغرض التصدير لأنها مبكرة النضج، ومنها صنف عنب الايرلي والسوبيريور والفليم والبيوتي والسيدلس، ويبدأ نضجها في شهر مايو ويستمر حتى شهر سبتمبر، وتكون أسعارها مرتفعة نظرا لترقب المواطنين لظهور العنب وفرحتهم بشرائه فور ظهوره في الأسواق بعد غيابه لفترة كبيرة.

200 ألف فدان عنب في مصر

ولفت إلى أن مصر بها أكثر من 200 ألف فدان من العنب، ويبلغ متوسط إنتاج الفدان 12 طنا، كما أن تلك المساحة تنتج كميات كبيرة تكفي للسوق المحلية، وتصدر منها كميات كبيرة لدول الاتحاد الأوربي وروسيا ودول شرق آسيا والصين والدول العربية.