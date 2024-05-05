هل تنتج مصر 330 مليون بطيخة سنويا؟.. توضيح مهم من نقيب الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن انتشار تصريح على لسان أحد المسؤلين بشعبة الخضار والفاكهة بإنتاج مصر 330 مليون بطيخة سنويًا أمر غريب ويثير الضحك، لافتا إلى أن عدم تصحيح التصريح من قبل المعنيين دفعه لتوضيحه.

وأضاف «أبو صدام» في بيان، أن مصر تحتل المركز الثالث في إفريقيا والمركز الـ12 عالميا إنتاجا للبطيخ، حيث يصل الإنتاج السنوي من البطيخ المصري نحو 1.3 مليون طن تقريبا، نتيجة لزراعة ما يقارب 100 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 13 طن للفدان الواحد.

زراعة البطيخ

وتابع نقيب الفلاحين: «أنا لا أعرف عدد ثمار البطيخ التي تنتجه مصر ولا يوجد مسؤول زراعي في مصر يمكنه عد ثمار البطيخ المصرية».

وأشار إلى أن البطيخ من المحاصيل الصيفية سهلة التسويق محليا وللتصدير للأسواق الخارجية، ويوجد البطيخ في مصر طوال العام لتداخل العروات وظهور طرق زراعية جديدة كالزراعة تحت الاقبية البلاستيكية والزراعة في خنادق «بطيخ بعلي».

البطيخ المصري

وأردف أن البطيخ المصري آمن 100%، وسبب ارتفاع أسعاره حاليا أن الكميات الموجودة بالأسواق حاليا نحو 5% فقط من الإنتاج، وأن شهر يونيو سيشهد كثرة المعروض وانخفاض أسعاره.

وأكد، أن شائعة وجود بطيخ مسرطن لا أساس لها من الصحة وهى تظهر مع بداية ظهور بشائر البطيخ كل عام، حيث تكون معظم الثمار المطروحة غير كاملة النضج وأسعارها مرتفعة، مما يوفر مناخ ملائم لانتشار هذه الشائعة، مطالبا المستهلكين بشراء البطيخ من أماكن مضمونة، والحرص على أن تكون البطيخة متناسقة الحجم مع الوزن، خالية من أي ثقوب، صلبة القوام، خالية من الروائح الكريهة، محفوظة بطريقة سليمة.