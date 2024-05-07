9 مليارات دولار.. أعلى عائد للصادرات الزراعية خلال عام.. وتصدير 400 ‏سلعة إلى 160 دولة

حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية تزامناً مع نجاح جهود الحجر الزراعى المصرى فى نفاذ المحاصيل إلى الأسواق العالمية كافة وتصدير كميات تخطت خمسة ملايين طن، لتحقق عوائد تصل إلى 9 مليارات دولار من الخضراوات والفاكهة والأغذية المصنّعة القائمة عليها، لتضعها فى المرتبة الثانية بعد الصناعة فى تحقيق تدفقات دولارية.

وقال الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعى، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت منذ بداية العام 2.2 مليون طن، بعائد 1.5 مليار دولار وزيادة قدرها 300 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق، رغم الظروف العالمية التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، ورغم قرار الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية، مضيفاً أن هذه الطفرة فى مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد النجاح فى فتح 95 سوقاً عالمية خلال السنوات العشر الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160 دولة.

وأكد «موسى» أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلية من السلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، مثل «الموالح - الفراولة - البطاطس»، وغيرها من المنتجات، لافتاً إلى أن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادى ودعم المزارع والمنتج المصرى وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة، مشيراً إلى أن التصدير يعد من أهم مصادر العملة الأجنبية، حيث بلغ إجمالى الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع خلال العام الماضى 9 مليارات دولار.

وتابع أن الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة «المجمدة - المجففة - العصائر»، فضلاً عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة فى المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجارى وتوفير بيانات عن الأسواق وتنويع الصادرات الزراعية مع التوسع فى تصدير السلع الزراعية غير التقليدية، مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

وكشف «موسى» عن خطة الوزارة لتحقيق طفرة فى الصادرات الزراعية عن طريق مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهى تطوير منظومة الحجر الزراعى المتمثلة فى التتبع والتكويد، وتعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وتطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى المشاركة فى الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمى للحجر الزراعى فى إطار التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى فى قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار فى استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التوسع فى منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية فى الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة فى المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف فى مكان واحد.

من جانبها، قالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات، التابع لوزارة الزراعة، إنه تم تطوير قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دولياً من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، ما مكّنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولى «معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والميكروبيولوجى والصحة الحيوانية وغيرها»، والعمل باستمرار بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.

وأشارت إلى أنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء: وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.