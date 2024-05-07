رسالة مؤثرة من لاعب الأهلي السابق.. «ميسي فلسطين» يطلب اللعب بمقابل غير متوقع

وجه شاحب وعيون حزينة، وعقل لا يكف عن التفكير فيما مضى، لسان حاله يوميًا يقول: «كيف تحولت من ميسي فلسطين إلى باحث عن النجاة، من نجم في عالم الساحرة المستديرة يتنبأ له الجميع بمستقبل مشرق، إلى عالم غامض داخل خيمة يسكن بها رفقة أسرته، في رحلة البحث عن حياة».

ما يعيشه لاعب كرة القدم محمود سلمي جعله يفكر فى التمسك بما يملكه حتى ينجو بأسرته من صعوبة الحرب، مقررًا البحث عن ناد خارج فلسطين، ووضع قيمة عقده هي الخروج من الحرب، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مفيش نادي يتعاقد معايا، قيمة التعاقد إنه يخرجني فقط من الحرب».

يروي «سلمي» البالغ 26 عامًا حاليًا لـ«الوطن»، أنه بعد نشره للإعلان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تواصل معه العديد من الأندية في ليبيا والخليج، لكن الظروف الحالية منعته من الخروج، مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية عاش حالة صعبة، خاصة بعد ولادة ابنته الصغيرة في الحرب، مضيفًا: «عندي بنتين اسمهم سيلين وسيلا، الكبيرة سيلين عندها سنتين ونصف، والصغيرة سيلا اتولدت في الحرب وعندها دلوقتي 4 شهور و10 أيام».

تعاطف الجمهور المصري مع اللاعب

حالة كبيرة من التعاطف تجاه «سلمي»، من الجمهور المصري بعد مشاهدته لمنشور اللاعب، بحسب ما أكده اللاعب: «الشعب المصري كله واقف معايا وبيدعمني، وكتير بيكلموني يطمنوا عليا».

مشاركة محمود سلمي مع النادي الأهلي

المفاجأة أن محمود سلمى لعب في فريق الأهلي المصري عام 2018، وانضم إلى صفوف قطاع الناشئين، قبل أن يغادر إلى نادي شباب العقبة في الأردن، ويعود مرة أخرى إلى فلسطين عن طريق نادي اتحاد الشجاعية، وحصل على وصافة الدوري الفلسطيني 3 مرات، وبعدها لعب مع نادي بيت حانون، وهو آخر الأندية التي شارك معها قبل بداية الحرب.