أعلنت نقابة الصحفيين إطلاق اسم «دورة فلسطين» على المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وذلك بالتصويت بالإجماع خلال الاجتماع التحضيري الثالث لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، الذي دعت إليه النقابة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في شهر يونيو المقبل بالتزامن مع يوم الصحفي.

3 محاور رئيسية

وكان بدأ الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، منذ قليل، لاستكمال المناقشات حول محاور المؤتمر من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالي، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

مناقشة مستقبل صناعة الصحافة

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، في كلمته، إن المؤتمر هذا العام يناقش مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، ونأمل بالخروج بمجموعة من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية تعمل كل تنسيق كل محور، وعقد جلسات نقاشية ممتدة، وتتولى دعوة خبراء من كل المجالات، لافتا إلى أنه سوف يجري توزيع جوائز الصحافة المصرية بالتزامن مع المؤتمر وبعد إعلان التوصيات.