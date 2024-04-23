الأمراض المزمنة تحاصر موديست وأسرته.. هل أثر الربو على أدائه مع الأهلي؟

الأداء المتواضع لمهاجم النادي الأهلي أنتوني موديست منذ انضمامه للفريق جاء مخيبا للآمال، خاصة أن جماهير القلعة الحمراء وضعت أحلامًا حول مهاجم بورسيا دورتموند السابق، الذي كان من المنتظر أن ينهي مشكلة المهاجم التي يعاني منها الفريق، لكن حدث عكس المتوقع تمامًا وقدم مردودا سيئا، جعل الجميع يتساءل عن سر تراجع أداء موديست الكبير، مع اقتراب أنباء رحيله عن النادي الأهلي وعدم تجديد تعاقده.

وقد تكون الحياة الشخصية للمهاجم الفرنسي سب أدائه في الملعب وعدم تقديمه مردودا يتناسب مع حجم التوقعات المبنية عليه، فأسرته مكونة من 3 أفراد، زوجته وأبنائه الاثنين، الابنة الكبرى تدعى «كيانا» والابن الأصغر «بروكلين».

واكتشف «موديست» عام 2010 معاناته من مرض مزمن يسمى «الربو»، ونفس المرض تعاني منه ابنته «كيانا»، وهو عبارة عن التهاب وانقباض العضلات المحيطة بالشعب الهوائية، ويسبب صعوبة في التنفس، أما «بروكلين» فيعاني من حساسية الطعام، بحسب ما قاله أنتوني موديست في تصريحاته لإذاعة sports 1 بألمانيا، أثناء مشاركته مع نادي كولن الألماني.

عروض الصين لموديست

عام 2017 تلقى أنتوني موديست 3 عروض لخوض تجربة في الصين، بأموال كبيرة لا يمكن رفضها، وتعجب الجميع آنذاك من سبب الرفض، حتى تحدث اللاعب الفرنسي عن الظروف الصحية التي يعاني منها رفقة أسرته، فأنواع الأكل بالصين غريبة، وفي الوقت ذاته الابن يشتكي من حساسية الطعام.

سفر موديست المفاجئ

في النهاية وافق نادي كولن الألماني على بيع أنتوني موديست للصين، وذهب اللاعب بمفرده وترك أسرته في أوروبا، وبعد العودة من الصين إلى أوروبا ثم الانتقال للأهلي المصري، فوجئ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بطلب سفر استثنائي مقدم من أنتوني موديست، بعد شعور ابنته بالإعياء نتيجة المعاناة مع «الربو».

مطالب برحيل أنتوني موديست

الظروف الشخصية الصعبة التي يعيشها اللاعب، قد تكون سببًا في التراجع الكبير لمستواه مع النادي الأهلي، لكن ما زالت جماهير القلعة الحمراء تطالب برحيل المهاجم صاحب الـ 35 عامًا، والتعاقد مع لاعب آخر في عمر الشباب.

الدكتور محمد إسماعيل أخصائي الأمراض الصدرية والباطنة، تحدث لـ«الوطن»، عن أعراض الإصابة بـ«الربو»، قائلا إنه يسبب ضيق نفس شديد، ويجعل صاحبه غير قادر على أخذ النفس لآخره، بالإضافة إلى تسبب في التهابات رئوية متكررة، مؤكدًا أن الجهاز التنفسي يصبح أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.

تعامل لاعبي كرة القدم مع الربو

وعن تعامل لاعبي كرة القدم مع «الربو»، أكد «إسماعيل» أنه منذ 15 عامًا تم اكتشاف علاج بيولوجي لمرضى «الربو»، إذ يستخدم اللاعب «بخاخة» قبل وبعد المباراة، لكنها تحتوي على مادة «الكورتيزون»، الذي يجعل الجسم معرضًا للإصابات بسهولة.