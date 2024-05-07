محافظ مطروح يفتتح مؤتمر «سيوة عبر العصور دراسات بيئية في التراث والموروث»

نظم اتحاد الأثريين المصريين مؤتمراً في واحة سيوة تحت عنوان «سيوة عبر العصور.. دراسات بيئية في التراث والموروث»، تحت رعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن وزيرى أمين عام المؤتمر ورئيس اتحاد الأثريين المصريين، والدكتور محمد جابر الغمرى عميد كلية السياحة جامعة مطروح.

معرض الرسوم والكتابات لتاريخ الحضارات

وافتتح محافظ مطروح، اليوم، على هامش المؤتمر المقام بقاعة المؤتمرات في واحة سيوة معرض الرسوم والكتابات للدكتور خالد سعد كأول معرض له في سيوة وهو ما يعبر عن الخطوط والرسومات من معاني لتاريخ الحضارات القديمة وتقدمها.

تنوع سياحي أثري وعلاجي وترفيهي

وقال خالد شعيب، إن محافظة مطروح ثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة في مصر، وتعد أهم المقاصد السياحية المصرية لما تتمتع به من تعدد وتنوع سياحي بين السياحة الأثرية والعلاجية والترفيهية والثقافية والمؤتمرات وغيرها، بما تضمه من آثار ورمال وعيون مياه طبيعية وغيرها خاصة بسيوة بهويتها الفريدة والمميزة عبر العصور والحضارات المتعاقبة الرومانية والإسلامية والحديثة، ما بين معبد أمون ومعبد تتويج الإسكندر وجبل الموتى وحمام كليوباترا وصولاً إلى قلعة شالي ومباني الكرشيف.

وأوضح أن مرسى مطروح تتضمن العديد من الآثار كبقايا معبد رمسيس الثاني بأم الرخم، وشاطئ حمام كليوباترا وكهف روميل وغيرها.

وأوضح أن المحافظة تنسق مع وزارة السياحة والآثار للحفاظ عليه تعظيماً لتاريخ المحافظة وتراثها وليضعها في المكانة العالمية وليس المحلية فقط.

إقامة منشآت للحفاظ على التاريخ والتراث

وأضاف محافظ مطروح أنه جرى إنشاء عدد من المنشآت للحفاظ على التاريخ والتراث ومنها متحف لتراث مطروح ضمن مكونات مكتبة مصر العامة، وإنشاء متحف إقليمي لآثار مطروح يضم أكثر من ألف قطعة بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق السياحية والأثرية.