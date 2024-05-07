«الإفتاء»: بعض الآباء يٌشوهون صورة الدين في ذهن الأبناء

قال الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، إن الدين أمرنا بتربية الأبناء بالرفق، لأن الرفق أعم من اللين وتشمل كل مُظاهر الحياة، لافتا إلى أن التربية بالرفق يُجنى ثمارها في الكبر.

الإفتاء: بعض الآباء يشوهون صورة الله والدين

وأوضح مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سيدنا أنس بن مالك يقول خدمت سيدنا النبي 10 سنين، ما قال لي على شيئ فعلته لما فعلته، أو شيئ تركته لما تركته، فهذا ترسيخ على تحمل المسؤولية، نترك الأولاد يفكروا ويسألوا ويرجعوا لنا للنصية».

وأضاف: «لازم نعطى النصيحة ولا نتسبب لهم في ضيق أو ملل، فكثير من الآباء والأمهات يتسببون في ملل أبنائهم من كثر النصح، وبعض الآباء يشوهون صورة الله والدين في ذهن الولد والبنت، طول الوقت ربنا هيدخلك النار ربنا هيحاسبك».