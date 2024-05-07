طبيبة: «المرأة الآمنة» تقدم الدعم النفسي للسودانيات في مصر

قالت الدكتورة سارة يونس، مٌنسق برنامج عيادات المرأة الآمنة، إنَّ المبادرة تقدم النفسي للمرأة على كل المستويات البدنية والنفسية والاقتصادية، لافتة إلى أنه جرى افتتاح 18 عيادة منهما 5 في القاهرة، و3 في الجيزة.

خدمات الدعم النفسي للمرأة السودانية الهاربة من الحرب

وأضافت «يونس»، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «توجد عيادات في المحافظات المختلفة الإسكندرية والمنيا وسوهاج، إضافة إلى افتتاح عيادة في أسوان لتقديم خدمات الدعم النفسي للمرأة السودانية الهاربة من الحرب والنزاع».

وتابعت منسق برنامج عيادات المرأة الآمنة أن الكشف والخدمة تكون بموافقة السيدة، وتكون هي صاحبة القرار في الاستجابة للخدمة، ومن المقرر افتتاح 4 عيادات أخرى في محافظة القاهرة، وافتتاح عيادات أخرى في 6 محافظات.