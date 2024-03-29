بعد كشف سر زمزم في مسلسل المعلم.. إزاي تقدم الدعم النفسي لمريض السرطان؟

حالة حزن شديدة عاشها الفنان مفيد عاشور خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل المعلم، عندما علم بمرض ابنته زمزم «سهر الصايغ» بسرطان الدم، إذ أخبرته صديقتها المقربة بالأمر مؤكدة له أنها تعمدت إخفاء مرضها عنهم حتى لا يصابون بالخوف والذعر عليها، «حقك عليا يا عمي أنا آسفة، هي رافضة العلاج لكن الدكاترة قالوا إن فيه أمل، لازم حد منكوا يقنعها أنها تتعالج».

كيف تدعم مريض السرطان؟

وفي إطار تصاعد الأحداث في مسلسل المعلم والكشف عن مرض زمزم لعائلتها، أكد الدكتور أحمد فهمي، استشاري الصحة النفسية، أن مريض السرطان يحتاج إلى رعاية خاصة من أهله وأصدقائه لأنه يتعرض في الكثير من الأحيان للإصابة بالاكتئاب والقلق الشديد نتيجة تفكيره السلبي حيال حالته الصحية، مؤكدًا أن الحالة النفسية الجيدة لمريض السرطان تؤثر بنسبة كبيرة في الاستجابة السريعة للعلاج.

وأشار فهمي خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى 5 نصائح ينبغي لأهل وأصدقاء مريض السرطان مراعاتها، لتقديم الدعم النفسي والعاطفي اللازم له:

عامل مريض السرطان بنفس الطريقة التي كنت تعامله بها قبل العلم بمرضه، لأن ذلك يُشعره أن الأمر بسيط وهناك أمل كبير في الشفاء مثله كأي مرض.

تقبل حزنه وتقلباته المزاجية المختلفة، واسمح له بالتعبير عن مشاعر القلق والخوف ثم طمأنه بالكلمات الإيجابية واطلعه على حالات مرضى السرطان الذين تماثلوا للشفاء بعد رحلتهم مع المرض.

تحدث عنه في أمور آخرى بخلاف السرطان، مثل الهوايات التي يُحبها وشفعه الوظيفي والرياضي، وغيرها من الاهتمامات.

تجنب تحميل مريض السرطان أي أعباء أو ضغوط نفسية قدر المستطاع.

احرص على الخروج معه في نزهات في أماكن يحبها، وكذلك شجعه على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة للتخلص من المشاعر السلبية مثل المشي واليوجا.

فريق عمل مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل المعلم في السباق الرمضاني الحالي وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.