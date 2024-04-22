الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم النفسي لـ10 آلاف مستفيد في السودان

قدّمت جمعية الهلال الأحمر المصري خدمة الدعم النفسي لـ10 آلاف و253 مستفيدا منذ بدء النزاع في السودان، مؤكدًا أنّه سبق ووضع برنامج متكامل لتدريب الشباب وبرنامج آخر لتوعية الجماهير ومساعدتهم على مواجهة الأزمات، وبدأ الهلال تفعيل هذا البرنامج وعقد دورات تدريبية لمتطوعيه بالمركز العام بمدينة نصر؛ لتدريبهم على ماهية الدعم النفسي الاجتماعي.

تقديم الدعم النفسي للمتطوعين

كما يتم التدريب على الإجهاد وكيفية التكييف، والخسارة والحزن، والدعم النفسي القائم على المجتمع المحلي، والدعم النفسي للأطفال، والإسعاف الأولي النفسي، فضلا عن الاتصال الداعم أثناء تقديم الدعم النفسي، وتقديم الدعم النفسي للمتطوعين والعاملين أيضاً، بحسب الموقع الإلكتروني للهلال.

رعاية متضرري أحداث غزة المتتالية

وتم التوسع تدريجيا في البرنامج ليشمل التدريب لاحقًا فروع الهلال بالمحافظات المعرضة لأخطار الكوارث الطبيعية ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، ويمتلك الهلال مدربين متميزين على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتدخل فور وقوع الكوارث والحوادث، ولهم دور بارز في رعاية متضرري أحداث غزة المتتالية.