قناة القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي مستمر على جنوب رفح الفلسطينية

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن الغارات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة، ومن دقيقة إلى أخرى يُسمع دوي طلقات إطلاق نار بالإضافة لعمليات القصف على أنحاء متفرقة من جنوب محافظة رفح الفلسطينية.

وأضاف «عبد الفتاح» خلال رسالة على الهواء، أنه بعد انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية للمنطقة الشرقية المتاخمة لمعبر رفح الفلسطيني يدور الحديث عن أن القوات الإسرائيلية متواجدة في الجانب الشرقي من المعبر الفلسطيني، وتطلق القذائف تجاه المنطقة الغربية المتاخمة أيضا.

وتابع: «هذه هي المنطقة الأكثر تكدسا لخيام النازحين الفلسطينيين الذين نزحوا من أنحاء متفرقة من داخل قطاع غزة، خاصة المناطق الشمالية والوسطى في القطاع، والأصوات التي تُسمع دائما منذ بدء العملية العسكرية ودخول الآليات لهذه المنطقة بدأت في مطلع الساعات الأولى من صباح اليوم، ومعها انتشرت آليات عديدة عسكرية إسرائيلية للمناطق المجاورة من معبر رفح الفلسطيني وداخل المعبر في بعض الأحيان».