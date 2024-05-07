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 صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة

كتب:

حسن سمير
06:24 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
قصف في الأراضي المحتلة - أرشيفية

قصف في الأراضي المحتلة - أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة.

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