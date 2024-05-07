صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة كتب: حسن سمير 06:24 م | الثلاثاء 07 مايو 2024 قصف في الأراضي المحتلة - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خارجية «حماة الوطن»: سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يزيد معاناة سكان غزة مصدر رفيع المستوى: مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة مراسل «إكسترا نيوز»: تأزم الوضع الإنساني في غزة جراء القصف الإسرائيلي «الوفد» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير