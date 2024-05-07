أمين الفتوى: قرار منع الحمل يكون بالاتفاق بين الزوجين

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول «ما حكم استخدام حبوب منع الحمل دون علم الزوج؟».

تنظيم عملية الولادة والحمل

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «الناس»: «الفقهاء اتفقوا على تنظيم عملية الولادة والحمل، واستدلوا على قول الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، فكانوا يستخدمون طريقة بدائية يمنعون بها الإنجاب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشرع لم ينكر عليهم ذلك».

حبوب منع الحمل بالاتفاق بين الزوجين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «مسألة أخذ حبوب منع الحمل لا بد أن تكون بتوافق بين الزوجين، ومصارحة على هذا الأمر فلا مانع من تأجيل الإنجاب نتيجة وجود خلافات في العادات والطبائع، ويمكن ألا يحدث اتفاق أو استمرار في الزيجة، فالحمل والولادة نسبة كبيرة منه تقع على عاتق المرأة، عبء الحمل وتبعاته الثقيلة، وبالتالي لا بد من التشارور مع زوجها في منع الحمل ولا يمكنها أخذ القرار منفردة».