بدء حجز وحدات المصريين بالخارج غدا في 5 مدن.. «الوطن» تنشر كراسة الشروط

حصلت «الوطن» على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان للمصريين بالخارج، وتضمنت طرح 1080 وحدة سكنية متنوعة المساحات والأسعار بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى طرح فيلات بالحي السكني الثالث بالعاصمة الادارية الحجديدة.

الطرح الجديد يستمر لمدة 15 يوما

أوضحت كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح الجديد لوحدات الإسكان للمصريين في الخارج، أن التقديم سيبدأ غداً، من خلال استقبال تحويلات المصريين بالخارج، لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع «بيت الوطن» ولمدة 15 يوم عمل، على أن يجري تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع للمصريين بالخارج، ليتضمن الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات والأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وكشفت كرأسة الشروط والمواصفات أنه يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيجري ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وكشفت كراسة الشروط والمواصفات، أن الطرح الجديد في مدن أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور وبدر.