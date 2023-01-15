حجز شقق دار مصر الاسكان المتوسط 2023.. أسعار تبدأ من 700 ألف جنيه

«دار مصر» يعد من أشهر مشروعات الإسكان المتوسط، التى ينتظر عدد كبير من المواطنين متوسطي الدخل، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح وحدات سكنية ضمن محور الإسكان المتوسط بالمشروع، كى تكون فرصة لهم؛ للحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، داخل المدن الجديدة المختلفة، وبنظام سداد ميسر يتوافق مع حدود الدخل الخاصة بهم.

يبلغ عدد شقق دار مصر 512 وحدة سكنية

ومع بداية إتاحة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كراسة شروط حجز شقق دار مصر 2023، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، اليوم الأحد الموافق 15 يناير، يبحث عدد كبير من المواطنين عن حجز شقق دار مصر الاسكان المتوسط 2023.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع دار مصر الإسكان المتوسط 2023، مرحلة رابعة 512 وحدة سكنية، داخل 4 مدن جديدة، وهي: «مدينة 15 مايو، مدينة العبور، مدينة دمياط الجديدة، مدينة برج العرب الجديدة»، على أن يكون الحجز إلكتروني، من خلال إنشاء حساب جديد على موقع بنك التعمير والإسكان وإتباع خطوات الحجز.

إنشاء حساب جديد على موقع بنك التعمير والإسكان

ووفقا لكراسة شروط شقق دار مصر الإسكان المتوسط 2023، تتراوح أسعار الشقق ما بين 700 ألف جنية وحتى 900 ألأف جنية، وذلك بمساحات تتراوح بين 100 متر مربع وحتى 150 مترا مربعا، حيث تختلف القيمة الإجمالية للوحدة السكنية باختلاف المدينة التي تقع بها، ويمكن الاطلاع على كراسة شروط دار مصر الإسكان المتوسط 2023 من خلال الدخول على هذا الرابط.