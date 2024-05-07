قصواء الخلالي: السيسي رجل سلام.. ونثق في جميع قرارات الدولة

طالبت الإعلامية قصواء الخلالي، مؤسسات الدولة بالسعي إلى معاهدة سلام جديدة يبرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تغيرات السنوات الأخيرة.

إلغاء المعاهدة لا يعني الدخول في حالة حرب

وقالت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، إن إلغاء المعاهدة ليس معناه الدخول في حالة حرب، ولكن الحفاظ على حقوقنا، مشيرة إلى أنه لا صوت يعلو الآن فوق صوت الأمن القومي المصري.

ثقة كاملة في مؤسسات الدولة

وتابعت أننا لا نريد الدخول في حرب، ودولتنا دولة حرب تسعى للسلام، والرئيس السيسي رجل سلام، مضيفة: «ثقتنا كاملة في الرئيس السيسي وكل المؤسسات الوطنية المصرية وجميع قرارات الدولة المصرية».

واختتمت بأن مصر دولة مؤسسات وكل ما يتعلق بها يمثله ويعبر عنه المفاوض المصري من أجل هذا الوطن.