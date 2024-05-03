«القاهرة الإخبارية»: «الأمم المتحدة» تصدم العالم بشأن إعادة إعمار غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونياً بعنوان «موت وخراب.. تقرير عن الأمم المتحدة يصدم العالم بشأن حجم الدمار في غزة».

إعادة الإعمار في قطاع غزة

موت ودمار وعشرات السنوات لعودة القطاع إلى ما كان عليه، صدمة كبرى سلط عليها الضوء، التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة، ذلك القطاع الذي أهلكته الحرب فتحول من منطقة شامخة إلى كومة من الركام.

التقرير الأممي أكد أنّ إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أنّ يستمر إلى القرن المقبل، إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة.

40 مليار دولار تكلفة إعادة بناء المنازل في غزة

التقرير أوضح أيضًا، أنّ القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو 7 أشهر سبّب خسائر بمليارات الدولارات، وأدى إلى تحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام ستحتاج إلى أكثر من 40 مليار دولار لإعادة إعمارها مجددًا.