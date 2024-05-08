رغم الحظر.. الكوفية الفلسطينية حاضرة بحفل افتتاح مسابقة الأغنية الأوروبية

حضرت الكوفية الفلسطينية في حفل افتتاح مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» الثامنة والستين، والتي تٌقام في مالمو أرينا بالسويد، وظهر مطرب البوب السويدي من أصل فلسطيني إريك سعادة يربطها على ذراعه في مفاجأة لجمهور المسابقة.

3 مطربين في العرض الافتتاحي منهم متسابق من أصل فلسطيني

وبحسب موقع أخبار «يوروفيجن» فإن العرض الافتتاحي لنصف النهائي الأول شارك فيه المطربون إيليني فوريرا وشانيل وإريك سعادة.

وإريك سعادة هو فنان سويدي من أصول فلسطينية، حيث ولد في فلسطين وبدأ مسيرته المهنية الموسيقية في السويد، بعد أن مثل السويد في مسابقة عام 2011 وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وظهر في العرض المباشر لنصف النهائي وهو يربط كوفية فلسطينية على ذراعه.

حققت أغنيته نجاحا كبيرا

وحققت أغنيته «بابلور» نجاحًا كبيرًا، وأعجبت لجنة التحكيم وحازت على تصويت الجمهور، ومنذ مسابقة الأغنية الأوروبية، أصدر إريك ثلاثة ألبومات، وقام بجولات مكثفة في الدول الاسكندنافية وشارك في المسابقة التي أقيمت آخر مرة في مالمو عام 2013.

وكانت إدارة المسابقة قد أعلنت حظر رفع المتسابقون وفناني الأداء والمشجعون، أعلاما لا تمثل الدول المتنافسة في المسابقة، أو عرض أو القيام بأي لفتات سياسية خاصة فيما يتعلق بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.