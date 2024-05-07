عزت إبراهيم لـ«الشاهد»: تحول كبير في الموقف العالمي من القضية الفلسطينية

قال الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة «الأهرام ويكلي»، إنه بعد مرور أكثر من 200 يوم على الأحداث الدائرة في غزة، أصبحت الأزمة الفلسطينية تلقي بظلالها على المشهد الدولي وليس الإقليمي فقط، كما أن الصحافة الغربية تلعب دورا مهما للغاية في توفير المعلومات حول ما يجري في الدول الغربية حاليًا».

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك تحول إلى حد كبير للغاية في المشهد العالمي، ويمكن البناء على هذا التحول في المستقبل، وأيضًا يقدم لنا قدرا من الإحباطات بشأن ما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة، فمنذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخاصة بعد أن وقفت المؤسسات والصحف الغربية الكبرى بشكل كامل وراء إسرائيل، بدأ الرأي العام الغربي في طرح أسئلة حول شرعية الرد الإسرائيلي».

وتابع: «من هنا جاءت عملية المراجعة التي جرت ووصلت إلى هذا الكم الكبير من المظاهرات التي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والعديد من الدول الأخرى، وما أراه أنه بالتأكيد ما قبل 7 أكتوبر لا يشبه تماما ما بعد ذلك التاريخ، وذلك فيما يخص القضية الفلسطينية على مستوى الداخل بالولايات المتحدة وأوروبا الغربية تحديدا».