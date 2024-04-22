عزت إبراهيم: أمريكا والدول الغربية تسترضي تركيا وتمنحها أدوارا بالمنطقة

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر، إن مستقبل حماس أصبح يناقش من البوابة التركية، وهل ستكون أنقرة محطة لقيادات حماس في المستقبل القريب أم لا؟، كما أن تركيا باعتبارها عضوا مهما في حلف شمال الأطلنطي فهي بالتأكيد في ترتيب صراع القوى الكبرى لها مكانة وحيز كبير لأنها تمثل جيشا كبيرا في هذا الحلف.

وأضاف «إبراهيم» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك عملية استرضاء من الولايات المتحدة والدول الغربية لتركيا بمنحها أدوارا، والرئيس التركي اليوم في العراق وتحدث عن مد يد السلام ومناقشة قضايا المياه وغيرها من القضايا مع العراقيين ويقدم لغة جديدة.

وتابع: «هناك بوادر لعملية استجماع للقوى في المنطقة العربية، وأن تركيا تكون سندا إلى حد ما لتخفيف حدة التوتر، وبناء نموذج ربما للتعاون السياسي والاقتصادي في المنطقة تكون تركيا جزءا منه، وهذا أمر جيد بعد التحسن الذي طرأ في السياسات التركية».