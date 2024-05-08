الوضع كارثي.. مدير مستشفى الكويت برفح الفلسطينية يستغيث بطلاب الطب والتمريض

قدم الدكتور صهيب الهمص مدير مستشفى الكويت برفح الفلسطينية، استغاثة عاجلة لكل من درس الطب والتمريض بقطاع غزة.

الوضع الصحي كارثي بكل ما تحويه الكلمة

وقال الهمص، في فيديو حصلت عليه الوطن: «إلى كل الكوادر الطبية والتمريضية في محافظة رفح، الوضع الصحي كارثي بكل ما تحويه الكلمة، وإلى كل من درس الطب والتمريض نقول لكم لأجل هذه اللحظة درسنا الطب والمطلوب منكم هذه اللحظة أن تهرعوا إلى المستشفيات سواء مستشفى الكويت في رفح أو بعض المستشفييات الميدانية في منطقة النواصي».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى طلبة الطب وأطباء الامتياز والطواقم التمريضية بشكل كامل أن يهرعوا إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح بشكل عاجل لأن الكارثة الصحية فوق ما يمكن أن يتخيله أي إنسان والوضع الصحي كارثي بكل ما تعنيه الكلمة والعدو الصهيوني يتغول على كل القوانين الدولية».

هذا نداء عاجل وهذه أمانة في اعناقكم اليوم

وتابع: «المطلوب من الوفود الطبية الدولية أن تأتي لمستشفى الكويت التخصصي لمساعدة المرضى لأن الوضع الصحي كارثة والمرضى على الأرض والأسرة محدودة والطواقم الطبية محدودة»، مختتمًا «هذا نداء عاجل وهذه أمانة في أعناقكم اليوم ولا عذر لكل من يخذلنا اليوم».