الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الكويت في رفح والإدراة ترفض الإخلاء

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت بقصف مستشفى الكويت التخصصي، وسط مدينة رفح، وطالبت بسرعة إخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والعاملين.

ورفضت إدارة مستشفى الكويت الإذعان لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تواجد أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين داخل المستشفى، خاصةً وأن بينهم حالات حرجة وخطيرة، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي، وفي حالة إذا ما تم إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت، لذلك آثرت إدارة مستشفى الكويت أن تستمر في العمل حتى بعد التهديد بقصف المستشفى.

رسائل نصية تنذر مديري مستشفيات غزة لإخلائها

بحسب وسائل إعلامية فلسطينية، فإنه على مدار اليومين الماضيين، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي تهديدات بقصف عدد من المستشفيات في قطاع غزة، وطالبت بإخلائها من الجرحى والمرضى والأطقم الطبية، عبر رسائل نصية أو بالاتصال المباشر مع مديري هذه المستشفيات، الذي أعربوا عن رفضهم التعامل مع الاتصالات والرسائل الواردة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

أوضاع صحية وإنسانية كارثية في قطاع غزة

تأتي هذه التهديدات في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية، يعيشها سكان قطاع غزة، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل تسعة أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.