ضياء رشوان: حكومة نتنياهو تسعى لخداع المجتمع الإسرائيلي بدخول رفح الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنَّ حماس فاجأت الجميع بإعلانها قبول المقترح المصري كاملاً كما قدم لها، فيما يحاول الطرف الإسرائيلي حتى اللحظة أن يفهم العالم والرأي العام الإسرائيلي أن ما قبلته حماس ليس هو ما قُدم للإسرائيليين.

وتابع «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «كل هذا ما هو إلا مساحة ريبة يحاول الطرف الإسرائيلي خلقها رغم تأكده من أن ما وافقت عليه حماس هو نفسه ما عُرض عليه من الوسطاء مصر وقطر، بل وسبق له الموافقة عليه، ويفعل كل هذا في محاولة منه لاستغلال وقت الريبة للدخول إلى مساحة من رفح الفلسطينية.

هدف نتنياهو من دخول رفح الفلسطينية

ويرى أنَّ ما يفعله الجانب الإسرائيلي هو إرسال رسائل للداخل لديه، ورسالته الأولى للمجتمع الإسرائيلي هي أنه كان جادا في محاولة دخول رفح الفلسطينية سواء عبر اتفاق أو خلاف ذلك، ولكنه لم يدخل إلى رفح بالمعنى الذي كان يدعيه من عملية عسكرية شاملة وإجلاء كل السكان إنما دخل جزءا من المدينة.

وتابع: «رئيس الوزراء الإسرائيلي متصور في دخول رفع أنه قد يجد بعض القيادات والمحتجزين وهو ما يعد مادة للاستهلاك الإعلامي داخل دولة الاحتلال».