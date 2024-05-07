طارق فهمي: خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعليقًا على تصريحات البيت الأبيض بشأن الأوضاع في غزة ومعبر رفح الفلسطيني وعدم موافقتهم على أي عملية عسكرية هنا: «يوجد خلافات حقيقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، في طبيعة ونمط العملية العسكرية على القطاع ورفح الفلسطينية».

وتابع «فهمي»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «البيت الأبيض صرح بأنه لا يريد رؤية عملية عسكرية في رفح، وهذا لا يتعارض بأن هناك توافقا أمريكيا إسرائيليا منذ بداية الأزمة بشأن ضرورة الإجلاء والإخلاء، أي الاتفاق بينهما حول السماح بنقل آلاف الفلسطينيين لمناطق معينة وتم وضع خريطة محددة لتنفيذ هذا الأمر».

وأكد أستاذ العلوم السياسية: «هناك أفكار مشتركة بين الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال بشأن عودة النازحين على 4 مراحل تبدأ بأعداد لا تتجاوز 100 ألف نازح وتنتهي بـ 800 ألف، وهذا هو الإطار العام للمقترح الأمريكي الاسرائيلي والذي استحوذ على العديد من النقاشات قبل عملية رفح الفلسطينية أمس وبداية دخول قوات الاحتلال للشرق والتعامل مع الأحياء الكبيرة».