لسبب غريب.. أم تلقي طفلها في نهر مليء بالتماسيح

في واقعة غريبة، شهدتها منطقة أوتارا كانادا، وهي منطقة في ولاية كارناتاكا غرب الهند، قررت أم ثلاثينية إلقاء طفلها صاحب الـ 6 سنوات في نهر لتأكله التماسيح والزواحف، مدعية أن زوجها هو من دفعها إلى هذا الفعل.

أم ترمي طفلها للتماسيح

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا» فإن سافيتري كومار، البالغة 32 عامًا، قامت بهذا الفعل، بعدما تشاجرت مع زوجها رافي كومار، 27 عامًا، والد الطفل، الذي أمرها مرارًا وتكرارًا بالتخلص من طفلهما «فينود» بسبب أنه أصم وأبكم.

ومع شدة شجار الزوجين، اللذان لديهما أيضًا طفل يبلغ من العمر عامين، قررت «سافيتري» اصطحاب ابنها الذي يعاني من الإعاقة بعيداً، وألقت به في قناة نفايات تتدفق إلى نهر كالي، المليء بالتماسيح.

واتصل الجيران الذين شهدوا الجريمة بالشرطة، التي كلفت غواصين للبحث عن الصبي في المياه، لكن دون جدوى، حتى عثروا على جثة الطفل وعليها علامات عض في كل مكان، إثر إصابته بجروح خطيرة ليفقد يده، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة على يد تمساح.

ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، تم القبض على الزوج والزوجة، وتوجيه جريمة القتل لهما، لكن المتهمة أكدت في تصريحاتها للنيابة، أن زوجها هو المسؤول: «كان يقول لي دعي الولد يموت، لإن كل ما يفعله هو الأكل».