مصرع سائحة إسرائيلية في البرازيل.. هربت من شخص اعتقدت أنه يسرقها

لقيت سائحة إسرائيلية، تبلغ من العمر 24 عاما، مصرعها، في أثناء وجودها بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعد محاولتها الهرب من شخص ظنت أنها يسرقها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، أن السائحة تٌدعى ألما بوهادانا، لقيت مصرعها في البرازيل بعد محاولتها الهروب من شخص اعتقدت أنه كان يحاول السرقة.

القفز من سور عالي

وبحسب الشرطة البرازيلية، فقد كانت السائحة مع صديقها الإسرائيلي، وشاهدا دراجة نارية، واعتقدا أنهما يتعرضان للسرقة، وفي تلك اللحظة قفزت بوهادانا من فوق جدار على جانب الطريق، وسقطت من ارتفاع 15 مترا.

وعلقت خارجية الاحتلال على الحادث، ووصفته بأنه حالة مأساوية وصعبة، وأنها ستنقلها للأراضي المحتلة لدفنها هناك.