أسوأ كارثة مناخية في البرازيل.. الفيضانات تغرق أحياء كاملة وارتفاع عدد الضحايا

يشهد العالم في الوقت الراهن تأثيرا ملحوظا للتغير المناخي، فإضافة إلى السيول والفيضانات التي ضربت الخليج العربي والأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الماضية تشهد البرازيل فيضانات عارمة تسببت في وفاة عشرات الأشخاص ونزوح الآلاف.

فيضانات البرازيل

قالت السلطات البرازيلية إن عدد قتلى الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في ولاية ريو جراندي دي سول في جنوب البلاد ارتفع إلى 75 شخصا على الأقل علاوة على نزوح مالا يقل عن 80 ألفاًَ آخرين.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي فإن ريو غراندي دو سول تشهد أسوأ كارثة مناخية في تاريخها، لا سيما مع تضرر ما لا يقل عن 300 بلدة فيها حتى الآن.

فيما أكد مسؤول بالرئاسة البرازيلية أنه ما زال عمال البحث والإغاثة يبذلون جهودا حثيثة لمساعدة وإنقاذ المتضررين وفقا لـ«فرانس24».

ومن الصور الملتقطة من الجو وعمليات الإنقاذ الجارية على الأرض، تبدو أحياء غارقة بالكامل، بما يعكس الأضرار الفادحة في جنوب البلاد حيث ارتفع منسوب المياه إلى حد غمر منازل بأكملها، وأفقد السكان كل ما يملكون خلال دقائق، بينما غرقت شوارع بورتو اليغري التي يقطنها نحو 1,4 مليون نسمة بالكامل.

وفي نفس السياق، أعلن الدفاع المدني في الولاية عن فقدان 103 أشخاص مما ينذر بارتفاع حالات الوفاة.